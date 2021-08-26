Бизнесмены могут получить до 7 тысяч за каждого вакцинированного сотрудника

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Предложение бывшего главный тренера сборной РФ по футболу и депутата Госдумы Валерия Газзаева повысить МРОТ до 60 тысяч рублей может привести к негативным последствиям для бизнеса. Так считает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко, пишет «ФедералПресс».

По мнению эксперта, на первый взгляд увеличение минимального размера оплаты труда за счёт госбюджета является позитивным сигналом роста социальной обеспеченности. Однако повышение МРОТ в итоге может повлиять на рост безработицы...