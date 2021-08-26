Бизнесмены могут получить до 7 тысяч за каждого вакцинированного сотрудника
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:58, 26 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Правительство Москвы выделило 1 млрд рублей для компенсации затрат бизнесменов на вакцинацию своих сотрудников: они получат по 6,5 тысячи рублей за каждого вакцинированного сотрудника. Об этом стало известно из официального заявления мэрии Москвы.
Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. Речь идёт о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысячи рублей, — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Заявки на финансовую помощь можно будет подать с 1 по 30 сентября на сайте Московского инновационного кластера. Затраты могут компенсировать бизнесмены, работающие в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также занятые ремонтом предметов личного потребления и предоставлением санаторно-курортных услуг.
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