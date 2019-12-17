https://static.news.ru/photo/0020f63c-20be-11ea-810c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

Восьмерых бизнесменов из Израиля задержали в одном из аэропортов Москвы на 12 часов, после чего выслали из России на родину. Причиной стало отсутствие у них разрешений на работу в РФ.

Представители нескольких крупных компаний прилетели для встречи с российскими партнёрами. Им заявили, что они не могут вести бизнес без разрешительных документов.

החדשות 8 אנשי עסקים ישראלים עוכבו ברוסיה https://t.co/JEyqIurzvk — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) December 16, 2019

По данным Channel 12, ранее эти граждане Израиля уже приезжали в Россию на переговоры, и у них не было проблем при пересечении границы.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к семи годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима. Девушка была признана виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере.

Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она совершала перелёт из Нью-Дели в Тель-Авив. Служебная собака среагировала на багаж девушки, при досмотре у неё обнаружили 9,6 грамма гашиша.