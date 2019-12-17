По данным Channel 12, ранее эти граждане Израиля уже приезжали в Россию на переговоры, и у них не было проблем при пересечении границы.
Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к семи годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима. Девушка была признана виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере.
Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она совершала перелёт из Нью-Дели в Тель-Авив. Служебная собака среагировала на багаж девушки, при досмотре у неё обнаружили 9,6 грамма гашиша.