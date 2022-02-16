Бизнесмена из Плесецка арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал жителя посёлка Плесецк Архангельской области Рамиза Намазова, его подозревают в государственной измене, передаёт ТАСС. Накануне источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что мужчина живёт недалеко от космодрома. Также уточнялось, что некоторое время Намазов имел статус индивидуального предпринимателя.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ «Госизмена», — сказали в суде.

Ранее краевой суд Приморского края вынес приговор пенсионеру из Владивостока за сбор данных о гидроакустических системах обнаружения подводных лодок и дальнейшую передачу этих сведений иностранному государству. Подсудимому установили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Суд не называет имя подсудимого из-за секретности процесса. По данным СМИ, мужчину задержали в Москве в 2019 году и этапировали во Владивосток. Как сообщалось, перед задержанием он посещал Китай.