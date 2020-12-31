Бизнесмена из Индии заочно арестовали в Москве

Басманный суд столицы заочно арестовал гражданина Индии, главу индийского холдинга Saraf Agencies Private Ltd (SAPL) Санвара Шроффа, который занимался строительством завода диоксида титана по соглашению с Внешэкономбанком.
По данным пресс-службы суда, вместе со Шроффом были арестованы два его сына. Всем предъявлено заочное обвинение в легализации денежных средств, совершённой организованной группой.
Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента их задержания либо экстрадиции в РФ, — сообщили в суде.
Больше пресс-служба не привела никаких подробностей,
Ранее NEWS.ru писал, что бойцы СОБРа прибыли в резиденцию бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова, который арестован по подозрению в убийствах. Его адвокат Алексей Прохоров пояснил, что ему точно не известна причина визита силовиков. Бизнесмена задержали 7 мая по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства. В октябре СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил ему обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму.