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Бизнесмена из Индии заочно арестовали в Москве

12:55, 02 января 2021 17

Басманный суд столицы заочно арестовал гражданина Индии, главу индийского холдинга Saraf Agencies Private Ltd (SAPL) Санвара Шроффа, который занимался строительством завода диоксида титана по соглашению с Внешэкономбанком.

По данным пресс-службы суда, вместе со Шроффом были арестованы два его сына. Всем предъявлено заочное обвинение в легализации денежных средств, совершённой организованной группой.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента их задержания либо экстрадиции в РФ, — сообщили в суде.

Больше пресс-служба не привела никаких подробностей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что бойцы СОБРа прибыли в резиденцию бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова, который арестован по подозрению в убийствах. Его адвокат Алексей Прохоров пояснил, что ему точно не известна причина визита силовиков. Бизнесмена задержали 7 мая по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства. В октябре СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил ему обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму.

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