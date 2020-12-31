Бизнесмена из Индии заочно арестовали в Москве

Сотрудники Госпожнадзора с 1 июля 2021 года начнут проверять все торговые центры (ТЦ) в РФ на предмет нарушения правил пожарной безопасности без предупреждения владельцев объектов.

Согласно ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в стране с указанной даты вступает в силу новая система надзора. Она сохранит часть прежних механизмов, на практике...