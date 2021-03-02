Бизнесмен Пригожин предложил $500 тысяч за поимку Ходорковского

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Российский предприниматель Евгений Пригожин готов выплатить $500 тысяч за поимку бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского, проживающего за рубежом.

Журналисты обратились в пресс-службу компании «Конкорд», которую возглавляет Пригожин, с просьбой прокомментировать объявление бизнесмена в розыск Федеральным бюро расследований, а также указали, что по этой теме высказывается олигарх Михаил Ходорковский.

В этой истории я патриот и хороший парень. А Ходорковский — плохой парень. Он бывший олигарх, подкупивший высшее руководство страны 90-х и укравший огромные средства нашего народа, который прячется в Лондоне и иногда просто попукивает, — ответил Пригожин.

Бизнесмен заявил, что бывший глава нефтяной компании ЮКОС «пачками убивал людей».

С удовольствием предложу за его поимку $500 тысяч, — высказался глава «Конкорда».

Он подчеркнул, что готов выплатить эти деньги только российскому гражданину, чтобы вознаграждение не получили иностранцы, которые «гнобят нас в санкциях», передаёт Lenta.ru.

Пригожин считает, что может попасть в американскую тюрьму, но это случится только если кто-то из силовиков «решит предать родину». Бизнесмен отметил, что в ближайшие годы России это не грозит.

Патриотов в нашей стране значительно больше, чем либерастов, готовых пресмыкаться перед Западом, — заявил Пригожин

В марте в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Ходорковский высказал мнение, что Пригожину «созданы достаточно серьёзные проблемы». Экс-глава ЮКОСа высказал мнение, что эти проблемы бизнесмен сможет решить только во время открытого суда, который когда-нибудь произойдёт в России.

Как писал NEWS.ru, заместитель директора Европейской академии разведки, профессор университета Coastal Carolina Джозеф Фитсанакис предположил, что Евгения Пригожина вновь объявило в розыск ФБР из-за новых доказательств и улик, которые были собраны за последний год.