Бизнесмен предложил запретить эмодзи «огонь»

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Предприниматель Антон Оника высказался за запрет использования в соцсетях и мессенджерах эмодзи с изображением огня и комментария «жжёшь». Письмо с соответствующей инициативой он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

С помощью указанных эмодзи и комментариев пользователи соцсетей обычно комментируют понравившиеся им посты. Бизнесмен назвал их чуждыми нашей культуре. По его мнению, такие эмодзи способствуют нарушениям психики у подростков, формируют легкомысленное отношение к пожарам и провоцируют поджигательство.

Оника попросил Госдуму признать незаконными эмодзи с изображением огня на всей территории России и потребовать от владельцев мессенджеров их удаления, сообщает URA.RU.

Бизнесмен считает, что таким образом «будут спасены миллионы жизней и сэкономлены десятки миллионов рублей».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов назвал гадостью бесполые эмодзи и смайлики об однополых отношениях. По его мнению, юных россиян следует оградить от таких изображений.