Бизнесмен отсудил у Навального 350 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/cfcd0912-4114-11eb-88d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Люблинский суд Москвы 18 декабря взыскал с оппозиционного политика Алексея Навального 350 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства в пользу предпринимателя Александра Удодова, которого тот обвинил в махинациях.

Суд постановил признать сведения порочащими и взыскать с Алексея Навального в пользу Удодова компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ольгу Ковалёву.

Речь шла о заявлениях, распространённых Навальным в видео на Youtube, которые бизнесмен счёл порочащими честь и репутацию. За моральный ущерб он требовал 500 тысяч рублей.

Александр Удодов является инвестором, девелопером, основателем компании «Афорра Девелопмент», которая владеет объектами торговой недвижимости, а также основным акционером компании «Грибная радуга» — производителя шампиньонов.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него один миллион рублей. Адвокат пояснил, что его подзащитный просит признать распространённые Навальным сведения порочащими и не соответствующими действительности. Золотов пообещал истребованные деньги направить в один из детских домов, писал NEWS.ru.