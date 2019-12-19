https://static.news.ru/photo/7b9ef954-227a-11ea-b869-fa163e074e61_660.jpg Фото: kami/imageBROKER.com/Global Look Press

Сургутский бизнесмен предложил содержать семью, которая усыновит печально известного мальчика Пашу из Омска, над которым издевался отчим, ставя его коленями на гречку, после чего она вросла в кожу ребёнка. Также он заявил о желании оплатить учёбу Паши в вузе.

Я частный предприниматель. У меня с друзьями своя фирма — занимаемся дорогами, строительством, ремонтом. Нас потрясла история. Хотели бы материально помочь мальчику перед Новым годом, — сообщил мужчина «Комсомольской правде».

Кроме того, предприниматель заявил о готовности содержать будущую приёмную семью мальчика до момента его совершеннолетия и оплатить его образование в университете, а также купить подарки всем воспитанникам интерната, где сейчас находится ребёнок.

История восьмилетнего мальчика, над которым издевался отчим с молчаливого согласия матери, потрясла общественность. Многие люди заявили о желании помочь, некоторые семьи готовы усыновить ребёнка. Матери и отчиму Паши грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru писал, что 27-летняя Алина Юмашева и её сожитель, 35-летний Сергей Казаков, по версии следствия, «воспитывали» восьмилетнего ребёнка, ставя его на гречку, вросшую в итоге в колени мальчика. Мать второклассника признавалась, что якобы сама пробовала вставать на крупу и не испытывала от этого боль.