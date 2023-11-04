Бизнесмен назвал причину повышения цен на стройматериалы в России Бизнесмен Васильев назвал спрос на жилье причиной роста цен на стройматериалы

Фото: Артем Соболев/News.ru

В России ноябрь начался с резкого увеличения цен на стройматериалы, основной причиной чего стали изменения курса валют, заявил в беседе с NEWS.ru бизнесмен, строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, производители также оказались не готовы к высокому спросу на ипотечное жилье в последнее время, поэтому возник дефицит товара и последующий закономерный рост цен.

Из самых очевидных причин [подорожания] можно назвать курс валют. Евро и доллар растут, рубль дешевеет, хотя в последнее время наблюдается укрепление его позиции. Нельзя обойти стороной и инфляцию: сейчас ставки по кредитам растут не только в России, но и во всем мире. Также уменьшилась ставка по ипотеке, при этом среди населения поднялся спрос на ипотечное жилье. Производители стройматериалов оказались не готовы к этому, возник дефицит товара и за ним последовал закономерный рост цен, — объяснил Васильев.

Он подчеркнул, что производство цемента и других материалов дорожает по инерции в силу удорожания добычи сырья. На ситуацию в том числе влияет стоимость грузоперевозок и нехватка рабочей силы. Васильев считает, что спустя некоторое время рынок стабилизируется, однако высокий спрос останется на прежнем уровне.

Какого развития ситуации ожидать — вопрос сложный. Безусловно, нужны более глубокий анализ ситуации и изучение рынка. Скажу одно: через какое-то время рынок стабилизируется, но повышенный спрос никуда не исчезнет. В нынешних условиях придется закладывать на частное строительство больший бюджет и максимально оптимизировать план, — подытожил эксперт.

Ранее дизайнер интерьеров Павел Осипов рассказал, что сэкономить на ремонте можно за счет более дешевых, но в то же время качественных материалов. Эксперт также рекомендовал преображать квартиру постепенно и точечно, чтобы минимизировать финансовую нагрузку.