Бизнесмен Кубасов из «лондонского списка» вернулся в Россию

Ещё один участник «лондонского списка», бизнесмен Михаил Кубасов вернулся в Россию. Это тринадцатый по счёту участник списка Бориса Титова, Кубасов — управляющий партнер ОАО «Первая правильная арбитражная компания», сообщает РИА Новости.
Делом олигарха
«Лондонский список» — это перечень олигархов, против которых возбуждены уголовные дела в России. Они живут за границей, но хотели бы вернуться домой.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о прекращении работы с так называемым лондонским списком.