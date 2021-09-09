Бизнесмен Кубасов из «лондонского списка» вернулся в Россию

Ещё один участник «лондонского списка», бизнесмен Михаил Кубасов вернулся в Россию. Это тринадцатый по счёту участник списка Бориса Титова, Кубасов — управляющий партнер ОАО «Первая правильная арбитражная компания», сообщает РИА Новости.

Делом олигарха занимается главное следственное управление ГУ МВД по Московской области. С 2018 года Кубасов покинул родину, уехав сначала в Испанию, а затем в Латвию. В 2019 году богачу было предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Кубасов был объявлен в федеральный, а потом и в международный розыск.

«Лондонский список» — это перечень олигархов, против которых возбуждены уголовные дела в России. Они живут за границей, но хотели бы вернуться домой.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о прекращении работы с так называемым лондонским списком.