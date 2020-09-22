Бизнесмен из Петербурга пытался вмешаться в расследование дел «Метростроя»

Сотрудники ФСБ и ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу провели обыски в апарт-отеле «Кристалл» в посёлке Репино. Там же силовики задержали предпринимателя.
Как
О претензиях правоохранителей к Александрову ранее писал NEWS.ru. Экс-главу ОАО «Метрострой» подозревают в растрате в особо крупном размере и в хищении. По версии следствия, Александров заключил фиктивный договор на строительство участка Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга от станции «Международная» до станции «Южная» . Также его обвиняют в уступке долга ООО «Метропаркинг» третьей компании — «ООО «Циклон КЗС» — на заведомо невыгодных для «Метростроя» условиях. Александрова задержали в декабре 2019 года, сейчас он находится под домашним арестом. В апреле суд арестовал имущество Александрова общей стоимостью в 1,8 млрд рублей.
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