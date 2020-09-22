Бизнесмен из Петербурга пытался вмешаться в расследование дел «Метростроя»

https://static.news.ru/photo/6c5142ae-fcb8-11ea-b7fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ и ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу провели обыски в апарт-отеле «Кристалл» в посёлке Репино. Там же силовики задержали предпринимателя.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, фамилия задержанного бизнесмена — Керимов. По данным собеседника издания, задержанный пытался через свои связи вмешаться в ход расследования уголовных дел, связанный с бывшим главой «Метростроя» Николаем Александровым. В отношении Керимова возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

О претензиях правоохранителей к Александрову ранее писал NEWS.ru. Экс-главу ОАО «Метрострой» подозревают в растрате в особо крупном размере и в хищении. По версии следствия, Александров заключил фиктивный договор на строительство участка Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга от станции «Международная» до станции «Южная» . Также его обвиняют в уступке долга ООО «Метропаркинг» третьей компании — «ООО «Циклон КЗС» — на заведомо невыгодных для «Метростроя» условиях. Александрова задержали в декабре 2019 года, сейчас он находится под домашним арестом. В апреле суд арестовал имущество Александрова общей стоимостью в 1,8 млрд рублей.