Бизнес-тренер раздал обещаний на пять лет колонии Основатель «Академии частного инвестора» получил срок за мошенничество

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель «Академии частного инвестора» Андрей Ховратов получил пять лет колонии общего режима за пять эпизодов мошенничества, сообщает прокуратура Москвы. Он с соучастницей, которую не поймали, запустил сайт, где каждому желающему предлагали стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного фонда.

Соучастники вводили пользователей интернет-ресурса в заблуждение, сообщая заведомо ложные сведения о том, что вложения позволят реализовать программу «Новая экономическая эволюция мира», созданную Ховратовым, и получить высокий инвестиционный доход, — уведомляет прокуратура.

Потерпевшие покупали криптовалюту, но не получали обещанных выплат, посчитало следствие. Также сообщники реализовывали курсы, якобы помогающие научиться грамотно инвестировать. Вину Ховратов не признал.

Одним из главных признаков шарлатанских, неэффективных курсов и тренингов являются такие слова, как «сверхэффективный», «небывалый», «супер», в описании услуги, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Она отметила, что насторожить должна и демонстрация роскошного образа жизни экс-клиентов подобных организаций.