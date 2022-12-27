Бизнес-тренер дала советы желающим повысить свой доход в 2023 году Бизнес-тренер Пантюх: следование четкому плану с целью повышения дохода неэффективно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам, которые ставят своей целью на 2023 год повышение дохода, следует оглянуться назад и закрыть гештальт уже выполненных задач, после чего приступать к новым, рассказала в эфире «Радио 1» бизнес-психолог Дарья Пантюх. Для мотивации к достижению высоких результатов человек обязательно должен понимать, для чего ему нужно зарабатывать больше и получать новые навыки, подчеркнула тренер. Однако четко следовать прописанному плану не нужно, считает Пантюх, но при этом можно учитывать уже приобретенные навыки.

Я противник того, что цели ставят по смарту, то есть по четко прописанному плану. Практика показывает, что это неэффективно. Например, человек может не успеть заработать миллион, после чего его мотивация и желание к выполнению этой цели пропадает. Однако навыки или уже ранее выполненные цели можно прописывать досконально, — объяснила бизнес-тренер.

Важно поставить четкую цель в голове, но перед этим закрыть все прошлые задачи, отметила Пантюх. А после достижения новой цели эксперт порекомендовала практику «воссоздания самого себя в голове». По ее словам, нужно представить себя и то, что уже достигнуто.

Задайте себе вопрос, как я себя ощущаю после выполнения задачи и какие чувства меня посещают. После практики к мозгу прильет гормон дофамин, а это большой поток мотивации, — отметила Пантюх.

По данным опроса, проведенного сервисом SuperJob, россияне стали чаще ставить своей целью на будущий год повышение дохода. Так, если в 2021 году такими планами делились 9% опрошенных, то в 2022-м об этом заявили уже 15% респондентов. При этом россияне стали реже задумываться о повышении квалификации, освоении новых обязанностей и завершении проектов. Кроме того, работающие граждане почти перестали задумываться о переходе на удаленку и об изучении иностранных языков.