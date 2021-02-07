Бизнес просит не пускать Навальную на выборы из-за «белорусского сценария»

https://static.news.ru/photo/44fc415c-69b1-11eb-abd4-96000091f725_660.jpg Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Предприниматели предложили Госдуме и Совету Федерации не допускать до выборов физических лиц — иноагентов и их близких родственников. Речь идёт о выборах на всех уровнях от муниципального до федерального.

Также бизнес-сообщество отмечает, что необходимо предотвратить участие в выборах Юлии Навальной, чтобы ситуация не пошла по «белорусскому сценарию».

В связи с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России с привлечением несистемной оппозиции прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство РФ нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, выдвигать свои кандидатуры на выборах всех уровней, — сказано в инициативе.

Бизнесмены уверены, что попытки Запада «раскачать лодку» не закончатся вплоть до выборов в Госдуму в сентябре текущего года. Также официальные лица в Европе и США будут пытаться повлиять на новые выборы, и чтобы минимизировать этот процесс, необходимо принять соответствующий закон, уверен президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к жене оппозиционного политика Алексея Навального Юлии. Женщина призвала супругу осуждённого оппозиционера «занять его место».