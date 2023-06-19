Бизнес-коуч перечислила основные признаки манипулятора Бизнес-коуч Че назвала стремление перейти в роль наставника одним из признаков манипулятора

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Манипуляторы проявляют интерес к своей потенциальной жертве, пытаются угодить и сблизить дистанцию, быстро переходят в роль наставника, часто подменяют факты, пытаются перехватить инициативу в общении и не отвечают прямо на вопросы, перечислила их основные признаки бизнес-коуч Юлия Че. В разговоре с «Вестями Подмосковья» она отметила, что такие люди скупы и негативно отзываются о своих прошлых отношениях или знакомых. Кроме того, манипуляторы постепенно внушают, что они всегда правы и не терпят критики в свой адрес.

В своей книге «Психология манипуляции» 1994 года доктор психологических наук Е. Л. Доценко назвал такое воздействие «неправоправными отношениями, близкими к доминированию». А американский психолог Джордж Саймон указал, что «манипулятор всегда скрывает свои агрессивные намерения, изучает уязвимые места и не считается с чувствами своей жертвы», — пояснила эксперт.

По словам Че, у манипулятора могут быть все обозначенные качества. Он может применять техники поочередно в зависимости от ситуации. Кроме того, даже детские капризы, когда ребенок плачет и громко кричит, чтобы что-то получить, также являются манипулятивными. Эксперт предупредила, что столкнуться с манипуляциями можно где угодно, даже на работе. В связи с этим важно как можно раньше распознать такое поведение, чтобы сберечь собственные ресурсы.

Клинический психолог Татьяна Метелева ранее рассказала, что осознание и отстаивание своих границ поможет ребенку защититься от буллинга и научиться этому он должен на примере отношений с родителями. По ее словам, главной задачей взрослых является научить детей здоровой, конструктивной коммуникации с другими людьми, помочь ему социализироваться.