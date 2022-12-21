Бизнес-коуч дала советы, как вести себя в случае конфликта на работе Бизнес-коуч Иволина-Райская посоветовала сохранять нейтралитет в конфликтах на работе

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В случае конфликта в рабочем коллективе следует не вовлекаться в него и не занимать чью-либо сторону, сохраняя нейтралитет, рассказала «Газете.Ru» бизнес-коуч Анастасия Иволина-Райская. По ее словам, важно создать среду для конструктивных переговоров, потому что конфликты, как правило, возникают из-за неспособности или неумения договариваться. В случае, если конфликт не получается решить изнутри коллектива, эксперт советует привлечь к этому процессу начальство.

Самое важное правило — не вовлекаться в конфликт и не принимать чью-либо сторону <...> Если вы в своем коллективе заметили хотя бы один из вариантов проявления конфликта, постарайтесь не искать виноватых, а лучше организовать пространство для конструктивных переговоров, — посоветовала Иволина-Райская.

Коуч порекомендовала руководителям, в коллективах которых произошел конфликт,предложить обеим сторонам договориться. Помимо того, противоречия могут свидетельствовать о том, что некоторые принятые устои и ценности изжили себя и нуждаются а переосмыслении. Эксперт подчеркнула — за любым конфликтом стоит что-то, что может качественно улучшить работу коллектива.

Эксперт по корпоративным мероприятиям Роман Горбань ранее рассказал — чтобы не попасть в неудобное положение на корпоративе, следует знать три главных правила: не мешать алкоголь, закусывать и забыть про газированные напитки. По словам специалиста, пить алкоголь лучше только одного вида и желательно холодным.