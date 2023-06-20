Бизнес-эксперт дала совет бюджетникам, которым не повышают зарплату Бизнес-эксперт Корчагина-Озджан: при задержке индексации зарплаты надо обращаться в профсоюз

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С 1 июля бюджетников, заводских рабочих, медиков, офисных сотрудников и работающих пенсионеров ждет повышение зарплат, размер будет отличаться в зависимости от региона и специальности, сообщает LIFE.ru. В беседе с изданием бизнес-эксперт Юлия Корчагина-Озджан порекомендовала обращаться в профсоюз или к начальству, если прибавку не дали.

Индексация зарплаты бюджетникам в 2023 году запланирована на уровне минимум 8%. Работодатели должны поднимать зарплату до реального уровня цен. Медикам — на 15–20%. Заводским рабочим — на 18–24%. Ученым, учителям — на 15–20%. Если прибавку не сделали, нужно обращаться к начальству, бухгалтеру, в профсоюз, где он есть, там оперативно решают такие вопросы, — посоветовала специалистка.

Решение о размере индексации зарплаты принимается на уровне регионов, объяснила в беседе с изданием юрист Светлана Петрикова. По ее словам, могут как увеличить основную часть зарплаты, так и выплатить премии, надбавки или дополнительные компенсации.

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Все изменения должны быть отражены в официальных документах. Это может быть допсоглашение к трудовому договору, приказ и так далее, — подчеркнула Петрикова.

По информации издания, повышение зарплат с 1 июля коснется в том числе и работающих пенсионеров, так как в ряде отраслей размер индексации зависит от опыта работников. Например, в некоторых регионах прибавка для сотрудников с большим стажем будет больше, а среди них немало тех, кто уже вышел на заслуженный отдых.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%. По его словам, это будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.