Битва за Волчанск 24 мая: вынуждены ли ВС РФ покинуть город из-за потерь

Фото: МО РФ

Российские военкоры сегодня обсуждают последние новости битвы за Волчанск, который активно штурмуют ВС РФ. Какую информацию они предоставили 24 мая 2024 года?

Ситуация в Волчанске сегодня: главные события и новости

Военкор Александр Коц сообщил, что в настоящее время передвижения ВС РФ по Волчанску практически нет.

«Враг моментально реагирует FPV-дронами и артиллерией с кассетными боеприпасами. Наши продолжают методично выбивать технику противника на подходах к ЛБС. Только одна бригада спецназа и только „Ланцетами“ за первые 10 дней операции уничтожила: 41 артиллерийское орудие, 11 танков, 11 бронированных боевых машин, 8 РСЗО, 2 ЗРК. Операция „Слобожанская мясорубка“ в санитарной зоне продолжается. Мой репортаж из приграничья — скоро», — написал он.

«Донбасс Решает» передает, что в Волчанске и окрестностях города в плен сдается все больше солдат ВСУ.

«Бои в Волчанске завтра будут уменьшать количество обороняющегося там украинского спецназа. Характерно, что в Волчанске и окрестностях сдается в плен все больше украинских военных. Такого бывалые донбасские ополченцы не могут припомнить с 2014–2015 годов. В основном это пограничники и обычные пехотинцы из числа мобилизованных. И это тоже говорит о том, что Волчанску не устоять», — отметили авторы канала.

Фото: МО Украины

«Два майора» рассказали, что на Волчанском направлении ВС России продвинулись от 200 до 350 метров, отразив две контратаки ВСУ.

«На Липцевском направлении штурмовые подразделения группировки „Север“ продвинулись от 100 до 300 метров. Идут тяжелые бои», — сообщил источник.

Некоторые украинские источники заявили, что ВС РФ якобы «могут отступить из города из-за потерь». «Рыбарь» это опровергает и пишет, что российская армия продолжает штурм Волчанска, наступая в северной части города.

«Застройки на окраинах до улицы Короленко на текущий момент под устойчивым контролем ВС РФ. Южнее, в районе перекрестка улиц Гоголя и Лермонтова, идут встречные бои. Подразделения 80-й ОДШБр ДШВ т. н. Украины предприняли попытку контратаки, однако отбросить ВС РФ им не удалось. В то же время в квартале многоэтажек в квадрате улиц Короленко — Соборная — Колокольцева — Олеся Досвитного сохраняется присутствие противника. По занятым ВСУ зданиям не прекращаются артиллерийские и авиационные удары. Территория города к западу от Соборной улицы вплоть до улицы Юрия Гагарина остается под контролем ВС РФ. Более того, российские штурмовики провели разведку боем в районе моста на Привокзальную улицу, но продвинуться на противоположный берег не смогли из-за атак беспилотников ВСУ», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» передает, что также под контроль российских войск перешла территория Волчанского РОВД, ВСУ нанесли по ней несколько ударов, но о контратаках в этой зоне информации нет.

Фото: МО Украины

«Улицы Металлистов и Заречная остаются под контролем противника, о чем свидетельствуют кадры объективного контроля авиаударов ВС РФ по этой зоне. Противник не только перебрасывает пехоту через поврежденный Гуркановский мост, но и пытается оборудовать понтонные переправы. Два дня назад бронегруппа ВСУ была накрыта на переправе вместе с понтоном, техника была уничтожена. Однако пехота, пусть и частично, но достигла застройки севернее. О Волчанском агрегатном заводе в Сети циркулирует весьма противоречивая информация, хотя актуальных кадров объективного контроля с ударами по промзоне пока не появлялось. При этом, по одной информации, завод под полным контролем ВС РФ, а по другой — служит перевалочным пунктом для противника. Поэтому делать окончательные выводы о контроле над заводской территорией пока преждевременно», — сообщили авторы канала.

«Рыбарь» отметил, что Киев не прекращает переброску резервов в Волчанск и окрестности, что естественным образом тормозит продвижение ВС РФ.

«В город уже переброшены подразделения 57-й ОМПБр и 71-й ЕБр. До 25 мая также ожидается прибытие 14 батальонов общей численностью до восьми тысяч человек, в том числе четырех батальонов 82-й ОДШБр, четырех батальонов 31-й ОМБр, четырех из 1-й ОБр спецназа и двух батальонов пого ГПС. Часть целей удается поражать еще до вступления в бой. Южная часть города подвергается систематическим ударам авиации, в том числе ОДАБ-1500, а леса к западу обрабатывают РСЗО. Но все-таки подкрепления прибывают, замедляя штурм, в то же время это означает, что противник оголяет другие направления фронта», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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