«Битва технологий»: военкор рассказал о том, как видят СВО разведчики ВС РФ Военкор Коц: разведчики ВС РФ называют битвой технологий противостояние с ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне СВО идет битва технологий, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале после общения с разведчиками на передовой. По их словам, враг не стоит на месте и «колоннами больше никто не ходит».

Сейчас началась действительно битва технологий, кто кого передумает, в первую очередь. <…> Сейчас уже нужны технологии выявления, наблюдения с воздуха, постоянный контроль за маршрутами противника, системы быстрой передачи данных, которые позволяют принимать решение о немедленном открытии огня. Потому что враг тоже не стоит на месте, колоннами больше никто не ходит, — приводит военкор слова источника.

Журналист также привел слова бойца о том, что еще год назад разведка в Серебрянском лесничестве ходила «в гости» к противнику пешком. При этом коптеры были редкостью, а минирование не было сплошным.

То есть сейчас совершенно другие военные действия. Можно говорить, что они очень серьезно технологически изменились. Но и мы меняемся вместе с ними, стараемся соответствовать. И в меру сил вроде бы получается, — резюмировал разведчик.

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