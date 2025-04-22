Бисквитный рулет «Стройняшка»! Начинка из творога и черники — вкуснота. Этот воздушный рулет сочетает в себе лёгкость бисквита и сочность ягодной начинки. Всего 130 ккал на 100 граммов, но при этом 13 г белка — идеально для полезного перекуса или десерта без угрызений совести!
Ингредиенты для бисквита
- 3 яйца (белки и желтки отдельно)
- 30 г кефира (1%)
- 20 г кукурузного крахмала (2 ст. л.)
- 15 г рисовой муки (1 ст. л.)
- ½ ч. л. соды
- Подсластитель по вкусу
Для начинки
- 250 г мягкого творога (5%)
- 100 г черники (свежей или замороженной)
- Подсластитель по вкусу
Приготовление:
1. Бисквит. Белки взбейте в устойчивую пену. Желтки смешайте с кефиром, затем добавьте сухие ингредиенты. Аккуратно соедините с белками, перемешивая лопаткой снизу вверх.
2. Выпечка. Смажьте пергамент маслом или используйте силиконовый коврик. Размажьте тесто слоем 1,5–2 см. Выпекайте 10–12 минут при 180 °C до золотистого цвета. Сразу сверните в рулет вместе с бумагой или пергаментом, накройте полотенцем и остудите.
3. Начинка. Взбейте творог с черникой и подсластителем до кремообразного состояния.
4. Сборка. Разверните бисквит, распределите начинку и снова сверните. Охладите. Приятного аппетита!
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