Биржевая цена бензина Аи-95 восьмой день бьет рекорды Биржевая стоимость бензина АИ-95 достигла почти 75 тысяч рублей за тонну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки стоимость бензина марки АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,62%, достигнув отметки в 74 768 рублей за тонну. Этот тренд наблюдается восьмой день подряд.

Также на торгах территориального индекса европейской России отмечается рост цен на дизельное топливо, которое теперь стоит 68 002 рубля за тонну (+1,32%). За август цена на дизельное топливо выросла на 18,5%.

На бирже также был зафиксирован рост цен на следующие виды топлива: бензин марки АИ-92 (+1,07%, 64,6 тысячи рублей за тонну), топочный мазут (+0,34%, 33,9 тысячи рублей за тонну), топливо для реактивных двигателей (+0,17%, 69 тысяч рублей за тонну) и сжиженные углеводородные газы (+0,17%, 29,4 тысячи рублей за тонну).

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина ранее заявила, что нехватка бензина в некоторых регионах России связана с долгой логистикой и дисбалансом оптовых и розничных цен. Из-за данного явления некоторые автозаправочные станции, работавшие в Краснодарском крае, пришлось закрыть.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее предложил способы снижения цен на топливо в России. По его мнению, для этого необходимо отменить два налога — транспортный и налог на добычу полезных ископаемых.