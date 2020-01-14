Россиян предупредили о возможной вспышке птичьего гриппа A (H5N8). По данным Роспотребнадзора, его переносчиками могут стать не только птицы, но и свиньи.

Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов РФ, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней, — рассказали в ведомстве. Специалисты отметили, что...