Снегопады ещё успеют накрыть столичный регион, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Конкурировать с синоптиками не буду, но по информации от них, до конца января сантиметров восемь снега выпадет, — отметил он.
По его словам, примерно с 23 января жителей столицы ожидают морозы до 5-7 градусов.
Бирюков уточнил, что в общей сложности до середины февраля выпадет около 20 см снега,
Ранее NEWS.ru писал, что температура воздуха в январе и феврале на большей части России по-прежнему будет выше нормы. Весна в 2020 году, согласно прогнозу синоптиков, также будет тёплой. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, «настоящей зимы» в 2020 году в России уже не будет.
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