Адвокат объяснил улыбку Треповой на суде Адвокат Берман: Трепова улыбалась на суде из-за биполярного расстройства

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Дарья Трепова

Причиной улыбок Дарьи Треповой во время заседания суда, на котором ее приговорили к 27 годам колонии, стал страх, рассказал «Газете.Ru» адвокат осужденной Даниил Берман. Он добавил, что у Треповой диагностированы биполярное и смешанное расстройства личности, поэтому ее реакция на происходящее отличается от реакции обычного человека.

Она улыбается, когда ей страшно. Чем ей страшней, тем больше такая реакция. У нее биполярное расстройство личности, смешанное расстройство личности. В экспертизе об этом написано. Поэтому, естественно, у такого человека реакции могут отличаться от реакций обычного человека, — сказал Берман.

Суд в Санкт-Петербурге ранее вынес приговор Треповой, обвиняемой в теракте на Университетской набережной, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Прокуратура требовала для фигурантки 28 лет лишения свободы, однако суд назначил ей 27 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей.

Позже адвокат подсудимой заявил, что защита обжалует вердикт судьи. Берман назвал приговор необоснованным. При этом он подчеркнул, что защита и сама Трепова были «морально готовы» к такому решению.