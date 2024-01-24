Биотехнолог рассказала о негативном влиянии на здоровье губок для посуды Биотехнолог Золотарева: губки для мытья посуды могут вызвать кишечную инфекцию

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Использование губок для мытья посуды, особенно если редко их менять, может вызвать кишечную инфекцию и заболевания дыхательных путей, предупредила биотехнолог Мария Золотарева. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнула, что на поролоновых губках накапливаются условно-патогенные бактерии — клебсиеллы.

У человека клебсиеллы чаще являются возбудителями заболеваний дыхательных путей. Также они могут быть причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, вызвать перитонит, сепсис, острые кишечные инфекции у взрослых и детей, — уточнила биотехнолог.

Также бактерии, которые размножаются на губках, могут приводить к гнойным послеоперационным осложнениям. Кроме того, у человека возникает устойчивость к антибиотикам. Золотарева посоветовала менять поролоновые губки каждую неделю, чтобы избежать неприятных последствий. Можно использовать синтетические пластмассовые щетки, которые легко мыть, ошпаривать кипятком и дезинфицировать.

Врач-терапевт Вероника Лисицкая ранее рассказала, что слишком сухой воздух в доме или в квартире является одной из причин распространения респираторных инфекций. По ее словам, недостаток влаги в воздухе мешает эффективной защите дыхательных путей человека.