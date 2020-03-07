https://static.news.ru/photo/6b1b4a1e-6088-11ea-a125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти хотят шире использовать биометрию в сфере миграции. Об этом говорится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ, опубликованных на сайте Кремля.

Предлагается идентифицировать иностранцев с помощью биометрии при пропуске через границу, а также при предоставлении им государственных услуг и при контрольно-надзорных мероприятиях. Некоторые миграционные процедуры предложено вынести за пределы России. Среди них проверка на наличие оснований, которые препятствуют въезду в РФ, и биометрическая регистрация.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил администрации реформировать миграционные режимы, а также институты гражданства в стране. Первый доклад о сделанной работе нужно предоставить президенту до 1 марта 2021 года.