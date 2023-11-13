Биометрию на транспорте вывели из приоритетов цифровой трансформации Биометрию внедрят на четырех объектах транспортной инфраструктуры в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биометрическую систему для идентификации пассажиров внедрят на первых четырех объектах транспортной инфраструктуры в 2024 году, об этом свидетельствует утвержденная правительством новая версия стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Ранее власти рассчитывали на более быструю и масштабную реализацию проекта, предполагалось, что до конца 2023 года проход по биометрии заработает в 6% российских аэропортов.

Внедрение биометрической системы включено в инициативу «Зеленый цифровой коридор пассажира», которая должна упростить оплату проезда и допуск пассажиров. Планируется, что в 2025 году 15 объектов инфраструктуры будут использовать биометрию для допуска, в 2026-м — 70, а к 2030-му их должно быть 700, следует из новой стратегии.

При этом Минтранс только в следующем году планирует разработать и утвердить методику расчета показателей проекта, отобрать объекты для участия в нем и подписать с ними соглашения. Прежняя версия стратегии цифровой трансформации, принятая в феврале 2021 года, предполагала запуск проходов по биометрии в 6% аэропортов к концу 2023 года. Исходя из количества аэропортов на конец 2019 года (их тогда было 202), к концу этого года биометрия должна была появиться как минимум в 12 аэропортах.

Переориентация приоритетов цифровой трансформации отрасли связана с новыми вызовами, стоящими сегодня перед транспортным комплексом. Первоочередной задачей, как и прежде, является обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры и пассажиров. Также одно из ключевых направлений на сегодняшний день — импортозамещение технологий, — объяснили в Минтрансе РБК.

Ранее Министерство транспорта выступило против инициативы холдингов «Аэропорты регионов» и «Новапорт», которые предложили обновлять инфраструктуру аэропортов России за счет средств Фонда национального благосостояния в виде льготных кредитов. Для возвращения долгов аэропорты могут ввести дополнительные сборы с пассажиров в размере 5% от общей стоимости билета.