Биолог Зайка показал берлогу белого медведя изнутри

https://static.news.ru/photo/39e533ee-4b59-11eb-b3cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: white_zal/instagram.com

Российский биолог Леонид Зайка залез в берлогу к белому медведю и показал, как она выглядит изнутри.

Видео специалист опубликовал в своём Instagram. На кадрах видно, как мужчина с трудом пробирается по узкому коридору берлоги. При этом внутри на всей поверхности видны следы огромных когтей животного, выскребавшего себе дом в снегу.

Не знаю, где вы будете встречать, у друзей, дома, у родственников, лично я в новой квартирке. Всех благ, друзья, с Наступающим, — написал Зайка в комментарии.

Он также пошутил, что это «доступное жильё по государственной программе дальневосточника».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудница Московского зоопарка отогнала веником приблизившегося к ней на опасное расстояние белого медведя. На ролике, который опубликован в Сети, видно, что две работницы зоопарка пришли убраться в вольере у белого медведя в те часы, когда он отдыхает. На кадрах женщины усердно подметают.

Внезапно животное пробудилось и вышло из берлоги полюбопытствовать, кто там шуршит вениками. Медведь несколько раз попытался подойти к сотруднице вплотную, но она проявила находчивость, не поддалась панике и несколько раз отпугнула любопытного хищника веником.