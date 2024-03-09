Биолог разоблачил главный голливудский миф о самом известном динозавре Биолог Мануков: тиранозавр Рекс был медленным и не умел рычать

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Тиранозавр Рекс в реальности, вероятнее всего, передвигался со скоростью 5 км/ч, был падальщиком и не умел рычать, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, кинематографисты приписали тиранозавру слишком много незаслуженных характеристик.

Когда в кинофильмах показывают быстро бегающего тиранозавра Рекса как самого грозного и сильного хищника — в этом стоит усомниться. Скорее всего, тиранозавр Рекс вел одиночный образ жизни. Установлено, что скорость перемещения тиранозавров была не более 5 км/ч. Они были падальщиками, имели хорошее обоняние. Сомнительно, что динозавры могли рычать и издавать какие-то оригинальные сложные звуки. К примеру, вокализация современных рептилий — это шипение и писки, — сказал Мануков.

Биолог пояснил, что уровень развития ЦНС рептилий сильно отстает от млекопитающих. У них только начинает формироваться вторичная кора головного мозга, и вряд ли могли быть какие-то сложные уровни популяционной организации. Также, по словам Манукова, с осторожностью можно предположить наличие интеллекта у этих существ.

Доказано, что интеллект есть у некоторых птиц — например, хищных и попугаев. А птицы — это высокоорганизованная группа рептилий — архозавров, к которой относятся и динозавры. И если мы будем сопоставлять птиц и рептилий на ранних этапах эволюции, то можно только предполагать наличие каких-то начальных форм интеллекта. Современными рептилиями, как известно, управляют инстинкты и врожденные рефлексы, и они не поддаются дрессировке, — говорит эксперт.

Кроме того, Мануков отметил, что до сих пор достоверно не известно, как выглядел тиранозавр, так как полного скелета этого существа не обнаружено.

Ранее палеобиолог из немецкого Университета Фридриха-Александра Эмма Данн заявила, что названия динозавров не должны отражать колониальную культуру. С предложением сделать практику по выбору имен для впервые обнаруженных ранее существовавших на Земле видов рептилий она выступила после анализа 1500 названий.