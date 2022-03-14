Биолог рассказала, откуда в Москве колонии мадагаскарских тараканов

В Москве появились колонии мадагаскарских тараканов из-за любителей насекомых, которые заводят их как домашних животных, сообщила доктор биологических наук Светлана Рославцева «Невским Новостям». Эти большие, почти десятисантиметровые тараканы часто убегают из мест, где их держат, объяснила она.

Последнее время любители насекомых в качестве домашних животных начали использовать больших мадагаскарских шипящих тараканов. К сожалению, из различных контейнеров и домиков, в которых их держат в квартирах, они часто убегают. Известно, что теперь, например, в Москве есть постоянно живущая популяция шипящих мадагаскарских тараканов. Они огромные, приблизительно до десяти сантиметров, — сказала Рославцева.

Бороться же с этими насекомыми нужно так же, как и с обычными тараканами, добавила она.

Ранее кандидат биологических наук Юрий Гриненко в разговоре с NEWS.ru дал советы россиянам, как обезопасить себя от тараканов. По мнению специалиста, если основная опасность от насекомых идёт в помещении, то лучше воспользоваться специальными препаратами, но следует учитывать, что тараканы могут обладать устойчивостью к рекомендованным пестицидам для жилищ. Поэтому самый простой способ не допустить незваных гостей к себе в дом — соблюдать чистоту.