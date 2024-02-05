Биолог рассказал, в каких случаях мыло становится рассадником бактерий Биолог Опарин: мыло при хранении во влажной среде станет рассадником бактерий

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При хранении во влажной среде или в резервуаре, в который попадает вода, мыло может стать рассадником бактерий, предупредил биолог Роман Опарин. В разговоре с LIFE.ru эксперт уточнил, что важно хранить моющее средство для рук в сухом месте, а также регулярно его заменять.

Как отметил биолог, важно до конца смывать мыло с рук после использования. В противном случае мыльные остатки на коже становятся идеальной средой для размножения бактерий. По словам Опарина, мыть руки необходимо в течение 20 секунд. Нужно тщательно намыливать каждый палец, ладони и запястья. При этом частое мытье может привести к раздражению, сухости кожи, аллергическим реакциям и дерматиту.

Когда мы моем руки с мылом, мы смываем и удаляем бактерии вместе с грязью и сальными отложениями. Но большинство типов мыла, кроме того, содержат антисептические и дезинфицирующие компоненты, такие как триклозан или триклокарбан, которые помогают убить или инактивировать бактерии, вирусы и грибки на поверхности мыла, — добавил Опарин.

Эпидемиолог Ольга Ненастина ранее посоветовала во время намыливания рук переплетать пальцы, растирать ладони и соединять их в замок. При этом, по ее словам, мытье рук не является заменой обработке антисептиком.