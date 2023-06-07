Биолог назвал бесполезной стерилизацию бродячих собак в России Биолог Рыбалко: стерилизация увеличивает число бродячих собак минимум в 1,5 раза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Безнадзорные собаки создают множество проблем для россиян, это и нападения на людей и домашних животных, и угроза распространения инфекций, в том числе бешенства, рассказал KP.RU руководитель 1-го Петрозаводского общественного приюта, биолог Владимир Рыбалко. По его словам, применяемая в российских городах система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на улицы) для уменьшения численности бродячих животных дает обратный эффект.

Как пояснил эксперт, для успеха ОСВВ необходимы два строгих условия. Первое — доведение в короткий срок доли стерилизованных самок в популяции до 75-80%. Второе — популяция должна быть изолирована от других групп, иначе поступающие «извне» животные восполнят «естественную убыль». В условиях более-менее крупного населенного пункта это практически невозможно, отметил биолог.

Специалист напомнил, что в Москве в 2001-2008 годах прошла самая масштабная попытка применения ОСВВ, но стерилизованы были только 25% бездомных самок, а оставшиеся продолжали размножаться, восполняя численность. Эксперимент закончился полным провалом, ростом числа собак на улицах как минимум в 1,5 раза и отменой программы.

Рыбалко назвал ОСВВ бесполезной тратой огромных бюджетных средств и причиной расцвета коррупции, так как отсутствуют методы и критерии контроля результатов отлова и стерилизации.

Альтернативой методу ОСВВ в рамках действующего федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными» эксперт считает только отлов собак без возврата и размещение их в приютах пожизненного содержания. При этом в 2019 году на всю Россию было всего 412 приютов, и их переполненность неизбежно приводит к резкому ухудшению качества содержания животных, болезням, травмам, высокой смертности и коррупции. Приюты отказываются принимать новых животных, что приводит к параличу их деятельности и массовому выбрасыванию «лишних» собак обратно на улицы.

Все эти обстоятельства оказывают крайне негативное влияние на социум. Очевидно, что невозможно защитить животных, не обеспечив безопасность людей, резюмировал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев с сарказмом отнесся к инициативам зооактивистов о защите бездомных животных, предложив им создать салоны красоты для ежей.