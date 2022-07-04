Биолог рассказал, на каких курортах нет риска умереть из-за нападения акул Биолог Агафонов: на курортах Черного и Средиземного морей практически нет акул

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Акулы в море

На курортах Черного и Средиземного морей риск умереть от нападения акулы крайне мал, потому что эти животные там практически не водятся, заявил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов. Он уточнил, что случаи нападения акул на человека крайне редки, так как им не свойственно нападать на людей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Турции в Черном море есть акула-катран, но она маленькая и безобидная. На побережье Средиземного моря они редки. Там водится белая акула, но по нему вообще нет статистики, чтобы там были какие-то проблемы с акулами. На турецких курортах никакой опасности нет. В Черном море нет никаких опасных обитателей, — заверил Агафонов.

Биолог подчеркнул, что наиболее опасным морем с точки зрения его обитателей считается Красное. Однако там расположено много курортов, напомнил специалист. По его словам, опасность также представляют побережья Австралии, Гоа и Мальдивских островов. При этом, по словам Агафонова, большинство акул «безобидны» для человека.

Нападение акулы на человека — явление очень редкое. По всему миру фиксируется несколько случаев за год. В основном акулы питаются рыбой, но крупные могут охотиться на тюленей и пингвинов, поэтому в принципе могут воспринимать человека как добычу, — резюмировал он.

Накануне гражданка Австрии, 68-летняя Элизабет Сквайери погибла после нападения акулы в водах Красного моря близ Хургады в Египте. Она была замужем за египтянином и проживала в городе на берегу моря.