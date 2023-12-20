Биолог рассказал, как не отравиться аромасвечами Биолог Опарин посоветовал выбирать свечи на основе растительных масел

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Чтобы не отравиться аромасвечами, лучше всего выбирать товар на основе растительных масел, посоветовал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. В разговоре с LIFE.ru эксперт уточнил, что они полностью сгорают и практически не образуют вредные вещества.

Если у вас бессонница, можете использовать аромасвечу с лавандовым запахом, известным своими успокаивающими свойствами. Аромат лаванды помогает расслабиться и снять напряжение, что способствует лучшему сну и общему самочувствию, — порекомендовал биолог.

При выборе свеч важно учитывать индивидуальные особенности. Детям, беременным и людям с серьезными заболеваниями перед покупкой лучше проконсультироваться с врачом. Биолог отметил, что наиболее экологически чистыми считаются восковые свечи. Они имеют приятный медовый аромат и горят дольше остальных. Также можно присмотреться к гелевым вариантам.

Наиболее небезопасными являются парафиновые свечи: они изготавливаются из продуктов переработки нефти. Опарин предупредил, что некачественная свеча может выделять при горении вредные для здоровья вещества, в том числе парабены, бензольные соединения и даже тяжелые металлы.

Эксперт по безопасности Денис Ковалев ранее рассказал, что при покупке новогодней гирлянды лучше выбирать менее мощные варианты, чтобы создать меньшую нагрузку и сократить риски возгорания. По его словам, эти украшения должны пройти заводскую сертификацию по пожарной безопасности.