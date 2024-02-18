Биолог раскрыл, как отличить ипомею трехцветную, чтобы не сесть в тюрьму Биолог Абизов: семена ипомеи трехцветной надо покупать у проверенных продавцов

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Отличить цветок ипомеи трехцветной, за выращивание которой в России теперь можно получить срок, непрофессионалу непросто, поэтому стоит покупать семена у известных брендов, отметил изданию «Подъем» доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета биолог Евгений Абизов. По его словам, растение достаточно распространено в РФ и часто используется как часть декора для дачных участков.

Ипомея распространена, да. Частенько она может выращиваться на приусадебных участках как декоративное растение, его на жердях пускают. Вопрос в том, что как их отличать, потому что если обратить внимание на листья, то неспециалисту очень просто спутать ее с другими представителями вьюнковых, — заявил он.

Чтобы избежать негативных последствий, ученый посоветовал обращать внимание на семена зарекомендовавших себя брендов. Ученый также констатировал, что бояться растения не стоит, потому что его достаточно легко извести, и дал подробную инструкцию, как от него избавиться.

Однолетние вьюнковые дают обильное количество семян, и следующий год они переживают в состоянии семени. Многолетние — это достаточно удалить корневища. А однолетние — прополоть и перекопать, — пояснил биолог.

Ранее стало известно, что в Госдуме приняли поправки, согласно которым за выращивание ипомеи трехцветной можно подпасть под статью. Проблемы с законом будут у граждан, на участках которых растет более 100 вьюнов, а также при наличии трех и более грамм семян растения.