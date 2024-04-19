Биолог раскрыла, чем грозят киперу царапины от когтей панды Катюши Биолог Никифорова: царапины от когтей панды грозят только занесением грязи

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Панда Катюша не могла серьезно навредить киперу, которого поцарапала, считает биолог Елена Никифорова. В беседе с LIFE.ru эксперт подчеркнула, что от когтей животного могла только попасть грязь. Это грозит нагноением. Но, как отметила биолог, такие же царапины человек может получить и самостоятельно.

Единственное, когти зверей не стерильные, может быть грязь и какое-то загноение. Но это мы можем и сами поцарапаться. Тем более что панды, которые живут в зоопарке, находятся на ветеринарном контроле и полностью отслеживаются ветеринарами, — пояснила Никифорова.

Панды не переносят опасные для людей заболевания, отметила эксперт. Хирург Александр Умнов согласен с мнением Никифоровой. По его мнению, у родившегося в неволе животного не может быть бешенства. Кроме того, вирус не может попасть в организм через царапины от когтей.

Я не думаю, что у зверя, родившегося в неволе, может быть бешенство, да и таким способом вирус в организм не попадает. Под когтями могла быть грязь, и она могла попасть в раны, поэтому раны для профилактики нагноения несколько дней необходимо обрабатывать антисептиками, — заключил Умнов.

18 апреля стало известно, что панда Катюша во время игры расцарапала живот сотруднику зоопарка. По словам Акуловой, животное уже нельзя просто взять и потискать, поскольку это может быть опасно.