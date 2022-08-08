Биолог призвал не переживать из-за нового всплеска заболеваемости COVID Биолог Аграновский призвал не переживать из-за нового всплеска заболеваемости COVID

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с «360» назвал вероятным новый пик заболеваемости коронавирусом, однако, по его мнению, не стоит опасаться роста числа пациентов, так как у большинства из них болезнь протекает в легкой форме. Он подчеркнул, что роста количества тяжелых течений и летальных исходов в России ждать не стоит.

Все обращают внимание на цифры положительных тестов ПЦР. [Есть случаи, когда] у человека просто насморк от «омикрона» и он почти здоров. Такой рост будет, но надо обращать внимание на число тяжелых случаев и смертей, а их пика, скорее всего, не будет, — высказался Аграновский.

Он назвал закономерным рост заболеваемости осенью, так как дети возвращаются в школы, студенты — в аудитории, а взрослые начинают выходить на работу после отпуска. Аграновский признал, что рост пациентов с коронавирусом наблюдается уже сейчас, однако речь идет о преимущественно легких случаях.

Главное, чтобы люди не страдали постковидным синдромом, а в случае легких заболеваний он менее вероятен, — резюмировал биолог.

7 августа сообщалось, что в России за сутки было выявлено 20 303 новых случая заражения COVID-19. Прирост выше отметки в 20 тысяч случаев зафиксирован впервые с 30 марта. Общее число заболевших за все время пандемии превышает 18,7 млн человек.