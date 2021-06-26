Биолог предупредил об угрозе распространения вируса «нипах»

Биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов заявил, что человечеству может угрожать новая опасность, так как никто не может исключить мирового распространения вируса «нипах», обнаруженного у летучих мышей в штате Махараштра в Индии. Его слова приводит ФАН.

Если вирус «нипах» будет так же контагиозен для человека, то как только он интродуцируется в его организме, запросто может начать гулять и по всему миру, — отметил эксперт.

По его словам, заражение человека от летучей мыши вполне возможно. Он отметил, что люди, желающие защититься от вируса, не должны есть надкушенные фрукты. Однако «нипах» может распространиться другими путями.

Ранее американские учёные обнаружили, что смертельно опасный вирус «нипах» более распространён, чем считалось ранее. Кроме того, патоген всё чаще передаётся человеку от летучих мышей.

Нипах — зоонозное заболевание, вспышки которого отмечаются в густонаселённых районах Индии и Бангладеш. Как правило, вирус передаётся при употреблении в пищу фруктов, на которые попала слюна животных. Сейчас нет ни вакцины, ни лекарств от этого заболевания, чей уровень летальности достигает 90%.