Биолог посоветовал, как избавиться от тараканов в квартире Биолог Москаев посоветовал покупать средства от тараканов у производителей

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Покупать средства, которые помогут избавиться от тараканов, лучше напрямую у производителей — в магазине могут продаваться подделки или неправильно хранящаяся продукция, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев. В беседе с LIFE.ru биолог подчеркнул, что важно обработать все заселенные в доме помещения одновременно. Он порекомендовал заранее договориться с соседями о санитарном дне.

Лучший совет, который я могу дать, это покупать средства для борьбы с тараканами у производителя напрямую. <...> Еще одна проблема — это избавиться от тараканов надолго или предотвратить повторный занос этих насекомых в квартиру. Тут важно не только осматривать принесенные из магазинов <...> покупки, но и обработать инсектицидами, — уточнил эксперт.

По словам биолога, в первую очередь насекомые выбирают места, которые удовлетворяют их потребности. В связи с этим нужно исключить им доступ к воде, убирать с пола влажные тряпки и проветривать ванную комнату. Кроме того, важно следить за продуктами — на поверхностях не должно оставаться крошек, весь мусор следует утилизировать. В местах размножения тараканов стоит провести мелкий ремонт, заделать щели и трещины.

Тараканы являются механическими переносчиками возбудителей кишечных инфекций, а их экскременты и сухие шкурки после линьки могут вызывать аллергическую реакцию в виде дерматита, бронхиальной астмы и ринита, — предупредил Москаев.

Елена Ершова ранее посоветовала проветривать верхнюю одежду, чтобы на ней не образовалось плесени. По ее словам, микроспоры формируются в условиях закрытого пространства и повышенной влажности.