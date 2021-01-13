Биолог перечислил известные факты о мутациях COVID-19

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Профессор Центра наук о жизни Сколтеха, эволюционный биолог Георгий Базыкин перечислил наиболее известные факты о мутациях COVID-19.

По его словам, в настоящее время существуют несколько научных работ, свидетельствующих, что люди с подавленной иммунной системой накапливают мутации в ускоренном режиме. Особое внимание стоит обратить на время, которое было у вируса в распоряжении. Как правило, большинство случаев COVID-19 протекают остро и быстро — через пару недель пациенты живой вирус уже не выделяют.

Любой вирус неизбежно всё время накапливает мутации, это заложено в его биологической природе. Каждый раз, когда вирус сам себя воспроизводит, он может случайно сделать это с ошибкой, это и будет мутация — то есть изменение текста его генетического материала, — отметил Базыкин, слова которого приводит KP.RU.

Некоторое время назад представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что любая мутация COVID-19 усложняет ситуацию с пандемией. В связи с этим эксперт призвала проводить регулярный мониторинг поведения вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением, писал NEWS.ru.