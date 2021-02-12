Биолог ожидает в РФ роста заболеваемости COVID-19 после потепления

https://static.news.ru/photo/e4e2dc2e-6d96-11eb-8479-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что в России новый всплеск заболеваемости COVID-19 начнётся с переходом температур через ноль и оттепелями.

В России заболеваемость пошла на спад, но, боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, всё может пойти обратно. <...> Сейчас удачный период, люди могут немного отдохнуть от вируса, — отметила биолог в беседе с РИА Новости.

Прежде учёные представили научную модель распространения коронавируса в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Париже, из которой следует, что пики заболевания зависят от погоды: температуры, ветра и влажности.

Баранова, комментируя исследование, предположила, что солнечная погода с низкой влажностью и ветром снижает скорость распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный инфекционист Москвы Николай Малышев назвал условие для повторной вакцинации от коронавируса. Прививаться ещё раз придётся, если перерыв между дозами препарата будет слишком большим. Перед повторной прививкой нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Только доктор сможет определить, нужна ли повторная вакцинация от коронавируса и надо ли ставить первую дозу вакцины.