Биолог ответил, опасна ли вакцина «Спутник V» при хронических недугах

https://static.news.ru/photo/9fff5872-564d-11eb-8469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Гражданам с хроническими недугами не запрещается вводить вакцину от нового коронавируса «Спутник V», если нет острой стадии заболевания. Однако к прививке необходимо подготовиться, считает заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков.

Эксперт отметил, что все подобные препараты обладают ограничениями для людей с хроническими недугами.

Это стандартная рекомендация для всех прививок, потому что люди с хроническими заболеваниями переносят [побочные эффекты] тяжелее. Придерживаюсь мнения, что риск от побочных эффектов ниже, чем от коронавируса. Считаю, что надо прививаться. Но под рукой надо иметь все средства, чтобы преодолеть последствия. Под рукой надо иметь аспирин, парацетамол, может, даже дексаметазон, чтобы купировать угрозу, если она возникнет, — цитирует учёного портал URA.RU.

Он отметил, что ввод вакцины противопоказан только гражданам с заболеваниями в тяжёлой стадии. Например, если человек из-за проблем со здоровьем потерял способность передвигаться. Но в любом случае перед походом к медикам лучше посоветоваться со специалистом, добавил Чумаков.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V», писал NEWS.ru.