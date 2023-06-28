Биолог оценила угрозу эпидемий после разрушения Каховского водохранилища Биолог Баранова допустила появление эпидемий после разрушения Каховского водохранилища

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биолог, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что распространение холеры и других инфекций после катастрофы на Каховском водохранилище возможно, хотя и маловероятно. Эпидемий удастся избежать, если после очищения затопленных территорий удастся создать нормальные условия для проживания людей, отметила доктор биологических наук в беседе с Lenta.ru.

Баранова пояснила, что интенсивность вспышек холеры зависит от наличия носителя, особенно симптоматического («нулевого пациента»), от плотности населения и от санитарных условий их проживания. По ее словам, возбудители холеры бывают нескольких типов — некоторые могут приводить к заболеванию после употребления зараженной воды, а некоторые, как вибрион vulnificus, «хитрее».

Он (вибрион vulnificus) часто атакует человека через какие-то ранки. Зашел купальщик в мутную воду, наступил на ракушку. Или еще такое бывает у рыбаков: поймал рыбу, у которой вульнификус живет на колючих плавниках, укололся и инфицировался, — пояснила биолог.

По ее мнению, там, где появятся риски распространения инфекций, специалистам будет достаточно ввести незначительные ограничения для населения.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в нижнем течении Днепра из-за прорыва Каховской ГЭС произошла экологическая катастрофа. Он отметил, что река вернулась в свои берега, но при этом постройки понесли серьезные повреждения.