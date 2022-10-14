Нашествие бобров, которых в последние годы развелось большое число по всей территории России, грозит преобразованием природного ландшафта и потопами, рассказал «Невским Новостям» биолог Павел Глазков. Ранее огромную хатку бобров обнаружили в лесу под Санкт-Петербургом, свое жилье животные строили не один год. По словам эксперта, когда численность грызунов регулируют, то бобры приносят большую пользу природе.

Появляются искусственные водоемы в лесах, в этих водоемах заводится рыба, в этих водоемах появляются птицы, животные селятся на берегах. Запускается цикл. Плюс они являются кормовой базой для волков, медведей. Бобрятами питаются выдры, хищные птицы, крупные щуки. Они участники пищевой цепочки, объяснил Глазков.

Однако, как отметил биолог, когда рост популяции грызунов не контролируют, это приводит уже к плачевным последствиям: бобры быстро размножаются, постоянно переделывая под себя окружающее пространство. В результате этого повсеместно на всей территории России происходит затопление полей и дорог.

Биолог также подчеркнул, что текущее увеличение численности грызунов можно объяснить очень просто: на бобров перестали охотиться, поскольку среди россиян прекратился спрос на шапки и шубы из меха бобра, которые были очень популярны в советское время.

Впрочем, по его словам, в последние пять лет среди поклонников народной медицины растет интерес к бобровой струе — веществу, которое вырабатывается в железах грызуна и обладает противовоспалительными свойствами, такими как, к примеру, у аспирина.

Вполне возможно, что их численность будет регулироваться с помощью спроса на нее, — предположил Глазков.

Между тем ранее сообщалось, что в водоемах, парках и заповедниках Санкт-Петербурга все чаще можно встретить диких птиц и животных. В черте Северной столицы водятся зайцы-­беляки, бобры, косули, лисицы, куницы, горностаи, ласки и енотовидные собаки. Среди птиц были замечены: белая цапля, утка арлекин, розовый пеликан и полярная чайка, сфотографировать которую приезжали даже из Москвы.