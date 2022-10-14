Биолог оценил последствия нашествия бобров по всей России Биолог Глазков заявил об угрозах затоплений по всей России из-за полчищ бобров

Фото: Wolfram Steinberg/dpa/globallookpress.com

Нашествие бобров, которых в последние годы развелось большое число по всей территории России, грозит преобразованием природного ландшафта и потопами, рассказал «Невским Новостям» биолог Павел Глазков. Ранее огромную хатку бобров обнаружили в лесу под Санкт-Петербургом, свое жилье животные строили не один год. По словам эксперта, когда численность грызунов регулируют, то бобры приносят большую пользу природе.

Появляются искусственные водоемы в лесах, в этих водоемах заводится рыба, в этих водоемах появляются птицы, животные селятся на берегах. Запускается цикл. Плюс они являются кормовой базой для волков, медведей. Бобрятами питаются выдры, хищные птицы, крупные щуки. Они участники пищевой цепочки, — объяснил Глазков.

Однако, как отметил биолог, когда рост популяции грызунов не контролируют, это приводит уже к плачевным последствиям: бобры быстро размножаются, постоянно переделывая под себя окружающее пространство. В результате этого повсеместно на всей территории России происходит затопление полей и дорог.

Биолог также подчеркнул, что текущее увеличение численности грызунов можно объяснить очень просто: на бобров перестали охотиться, поскольку среди россиян прекратился спрос на шапки и шубы из меха бобра, которые были очень популярны в советское время.

Впрочем, по его словам, в последние пять лет среди поклонников народной медицины растет интерес к бобровой струе — веществу, которое вырабатывается в железах грызуна и обладает противовоспалительными свойствами, такими как, к примеру, у аспирина.

Вполне возможно, что их численность будет регулироваться с помощью спроса на нее, — предположил Глазков.

Между тем ранее сообщалось, что в водоемах, парках и заповедниках Санкт-Петербурга все чаще можно встретить диких птиц и животных. В черте Северной столицы водятся зайцы-­беляки, бобры, косули, лисицы, куницы, горностаи, ласки и енотовидные собаки. Среди птиц были замечены: белая цапля, утка арлекин, розовый пеликан и полярная чайка, сфотографировать которую приезжали даже из Москвы.