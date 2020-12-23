Биолог объяснила, почему коронавирус начал активно мутировать

https://static.news.ru/photo/9461be28-44ce-11eb-ac80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лечение коронавируса, а особенно иммуносупрессивная терапия, провоцируют мутации коронавируса, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, способность вируса инфицировать людей за последнее время существенно возросла. Однако этот факт, как считает Баранова, не говорит о том, что заболевание будет протекать более тяжело. В то же время мутации вируса — это не новый, а уже состоявшийся факт, сообщает РИА Новости.

Учёные, однако, заметили ещё одну важную вещь — признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина, — заявила Баранова.

Мутация вируса была спровоцирована долгим носительством в отдельно взятом организме, уверена она. В частности, такое носительство возможно при иммуносупрессивной терапии, которая применяется к больным ВИЧ или при трансплантации органов. Супрессия предполагает медикаментозное подавление иммунитета. Как следствие, человек легче болеет, но дольше способен носить в себе вирус, который при этом мутирует.

Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени, — пояснила она.

Коронавирус также быстрее эволюционирует из-за лечения. Например, больному вводят коалесцентную плазму с антителами, однако в организме может быть не одна разновидность SARS-CoV-2. Антитела нейтрализуют тот вирус, который с ними связан, но остальное останется в организме, и следовательно, произойдёт направленная эволюция вируса, пояснила Баранова.

Как сообщал NEWS.ru, ранее бразильские учёные заявили об обнаружении в штате Рио-де-Жанейро нового штамма коронавируса, который является родственником другой новой разновидности, циркулирующей в Великобритании.