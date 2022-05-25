Биолог объяснил, зачем мозг продолжает работать даже во сне Биолог Дорохов: мозг во сне продолжает работать, чтобы контролировать действительность

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Мозг во сне продолжает работать, чтобы контролировать действительность, объяснил завлабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов. Таким его сделала эволюция, сообщил учёный в разговоре с изданием Pravda.Ru.

Эволюционные процессы устроили так, что мозг должен контролировать окружающую действительность, чтобы уснувшего зайчика под кустом не скушала лисичка. Во сне идут физиологические процессы, восстановление организма после дневной работы и психические процессы, происходит консолидация памяти. То есть кратковременная память переходит в длительную память во время сна, — сказал Дорохов.

Он отметил известный феномен, при котором мать всегда слышит голос ребёнка, как бы крепко ни заснула.

Также Дорохов привёл в пример сон в незнакомом месте, которое мозг считает опасным, из-за чего одно полушарие продолжает бодрствовать. Так, по очереди разными полушариями, спят дельфины, чтобы не утонуть, добавил он.

Иногда, по словам учёного, живые существа спят и с открытыми глазами: солдаты на марше, птицы в далёком перелёте — они двигаются в центре стаи.

Врач-сомнолог Александр Калинкин ранее предупредил, что работа по сменному графику — по ночам или через сутки — особенно опасна для здоровья. Регулярное недосыпание вредит иммунитету, ведёт к развитию болезней сердца и даже онкологии, объяснил он.