Биолог объяснил, насколько опасен гонконгский грипп для России Биолог Чумаков: справиться с гонконгским гриппом поможет вакцинация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие ситуации с распространением гонконгского гриппа в России пока сложно прогнозировать из-за малого числа выявленных случаев заболевания, рассказал в беседе с «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. По его словам, уберечь от серьезных последствий поможет вакцинация.

Ничего страшного нет. Есть поливалентная вакцина. <...> Она защищает от разных типов гриппа. Поэтому те, кто прививается, в какой-то степени защищены от такого гриппа, — заявил эксперт.

Как отмечает издание, три случая гонконгского гриппа ранее были выявлены в Тюменской области, столько же — в Амурской, еще по одному — в Орловской и Сахалинской областях. Симптомами заболевания являются лихорадка, насморк, головные боли и сухой кашель, которые начинаются через день-два после инфицирования.

Биолог рассказал, что гонконгский грипп относится к группе A, распространяется вместе с птицами и, в отличие от вирусов группы B, характеризуется более тяжелым течением.

Вирусы группы A — птичьего гриппа — практически не циркулируют среди людей. И поэтому человек к нему не так адаптирован. Когда вирус попадает к человеку, то может вызывать достаточно серьезное заболевание, — подчеркнул специалист.

Профессор отметил, что из-за постоянных мутаций вируса гриппа весьма сложно предсказать течение заболевания и его распространение. Однако тот факт, что гонконгский грипп относится к группе А, позволяет говорить о высокой вероятности его серьезной вспышки в этом году, подчеркнул Чумаков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай заражения гонконгским гриппом зафиксирован в Сахалинской области. В ведомстве пояснили, что этому заболеванию свойственно быстрое и резкое развитие, требующее симптоматического лечения.