Биолог объяснил нашествие червей в Петербурге Биолог Глазков назвал кислотность почвы причиной нашествия червей в Петербурге

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global look Press

Нашествие дождевых червей в Санкт-Петербурге, большое количество которых появилось на асфальте на Митрофаньевском шоссе, может быть связано с повышением кислотности почвы из-за таяния снега с реагентами, рассказал биолог Павел Глазков. Комментируя ситуацию «Невским новостям», эксперт пояснил, что еще одной причиной может быть миграция — червям проще передвигаться по поверхности, чем под землей.

Почему выползают? Первое — миграция. Им по поверхности земли быстрее переместиться в другое место, чем под землей. Плюс они это делают во влажную погоду, чтобы было удобнее скользить по земле. Второе — нарушение кислотности почвы. В пределах города, когда начинает таять снег с реагентами, то повышается уровень солености почвы. Для червей это дискомфортная среда, они пытаются уползти оттуда, — отметил Глазков.

Эксперт уточнил, черви могут реагировать на звук дождя, так как думают, что это приближается крот и пытаются спастись, выбираясь наружу. По его словам, этим часто пользуются птицы, специально топая по земле и пугая червей.

Глазков пояснил, что большое количество червей не перерастет в нашествие и наоборот является хорошим показателем, означающим готовность почвы к преобразованиям. Он отметил, что люди начали замечать изменения в природе на фоне потепления и таяния снега и поэтому обратили внимание на естественный процесс. Биолог уточнил, что черви продолжат миграцию летом во время дождей.

Глазков ранее объяснил, что обнаруженные в лесах под Санкт-Петербургом лосиные мухи не опасны для людей. По его словам, насекомые могут нападать на людей по ошибке, перепутав их с животными.