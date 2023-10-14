Биолог объяснил, чем опасна гомеопатия Биолог Панчин: прибегая к гомеопатии, люди запускают лечение болезней

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Гомеопатия — это псевдонаука, эффективность которой не доказана, заявил NEWS.ru биолог и популяризатор науки Александр Панчин, отвечая на вопросы по поводу Дня российской гомеопатии, который в этом году отмечается 14 октября. По его словам, замена адекватной терапии таким видом лечения может быть опасна.

Довольно много таких печальных примеров в онкологии, когда пациенты лечат гомеопатическими препаратами рак, а когда приходится прибегать к нормальной медицине, то бывает уже слишком поздно, — констатировал биолог.

По его мнению, те люди, которые вместо классического лечения имеющихся у них патологий прибегают к гомеопатии, на практике запускают заболевание, и оно прогрессирует. Между тем производители гомеопатических препаратов зарабатывают миллиарды рублей, поощряя магическое антинаучное мышление. В ряде случаев это приводит к тому, что люди отказываются от адекватного лечения.

Гомеопатия — это псевдонаука, потому что качественных клинических исследований, которые бы подтверждали ее эффективность, мы не имеем. По этому поводу в 2017 году был издан меморандум комиссии РАН по борьбе со лженаукой, — заявил Панчин.

Ранее в интервью NEWS.ru Александр Панчин подробно рассказывал, почему многие до сих пор верят в плоскую Землю и вред вакцин, а также про результаты опроса ВЦИОМа об отношении россиян к «научным заблуждениям». По его словам, среди людей, которые ненаучно отвечают на многие вопросы, много тех, кто активно занимается просмотром телевидения, являющегося очень серьёзным источником дезинформации. Биолог призвал не доверять такой информации, не проверив источники.