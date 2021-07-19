Биолог объяснил быстрое поражение лёгких при COVID-19
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:27, 19 июля 2021
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачёв рассказал, почему поражение лёгких при коронавирусе стало наступать быстрее, сообщает «Радио Sputnik».
Это связано с новым штаммом коронавируса, с «дельта»-штаммом, который распространился в России и во всём мире. Он более активно размножается в клетках человека, и, видимо, с этим связано ускоренное течение заболевания, — пояснил Скулачёв.
Биолог уточнил, что статистики пока нет, но многие врачи замечают, что заболевание действительно стало протекать быстрее. Кроме того, он утверждает, что коронавирус быстрее распространяется, потому что заражённый выделяет больше возбудителя. Но несмотря на отличия, защита от этого варианта вируса та же — вакцинация.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал особенностями штамма «дельта» высокую заразность и сложность в лечении.