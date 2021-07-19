Биолог объяснил быстрое поражение лёгких при COVID-19

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вырубить все тополя Екатеринбурга из-за пуха. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, в начале июня в городе каждые сутки фиксировалось около 250 выездов пожарных, которым приходилось тушить загоревшийся тополиный пух. Кроме того, пух вызывает аллергию и попадает в квартиры...