Биолог назвала полезные свойства сельдерея Биолог Лялина: сельдерей богат витаминами и может спасти от обезвоживания

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Сельдерей богат витаминами, а также может спасти от обезвоживания, рассказала LIFE.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, еще сельдерей считается натуральным афродизиаком.

Так как сельдерей на 90% состоит из воды, он отлично спасет от обезвоживания, это овощ с низким калоражем — всего 14 ккал, — объяснила специалист.

Лялина отметила, что стебли сельдерея и его зелень насыщены витаминами А, С и К, микроэлементами бором, хлором, кальцием и другими, а также минералами, такими как фолиевая кислота и калий. В корне овоща также содержатся витамины А, В, Е, К, пектины, растительный белок, фосфор, кальций, каротин и аскорбиновая и щавелевая кислоты.

Сельдерей способствует хорошей работе ЖКТ и защищает от стресса, подчеркнула биолог. Кроме того, этот овощ смягчает хронические заболевания и предотвращает возникновение диабета и инфаркта, а еще его используют в целях профилактики онкологии.

Эксперт добавила, что сельдерей является натуральным афродизиаком, который полезен для мужчин за счет гормона андростерона. К тому же он стимулирует выработку тестостерона.

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